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МВД завершило проверку на стадионе «Спартака»

"Открытие Арена" готова принять очередной матч чемпионата России

Полиция завершила проверку стадиона «Открытие Арена» после поступившего ранее звонка об угрозе взрыва. Потенциально опасных предметов обнаружено не было.

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу МВД. Мужчина, предположительно совершивший звонок, задержан. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Сообщение о взрывном устройстве на стадионе поступило утром 9 августа. Руководство российской футбольной премьер-лиги позже объявило, что матч между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» пройдет по расписанию в 19:30. Никаких угроз жизни болельщиков и участников встречи в настоящий момент не выявлено.

«Практика» ранее писала о скончавшемся в вип-ложе во время матча на «Открытие Арене» префекте центрального округа Москвы.

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