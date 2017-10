МВФ назвал девять крупных банков, у которые будут проблемы с прибылью

Международный валютный фонд назвал девять крупных банковских структур, которые, по прогнозам, столкнутся с серьезными трудностями. В первую очередь, проблемы коснутся формирования устойчивого уровня прибыли. Ряд банков, по мнению специалистов МВФ, страдают от унаследованных проблем и недостатков своих бизнес-моделей.

Об этом говорится в опубликованном МВФ «Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности». В «черный список» попали Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, а также Societe Generale, Unicredit, Standard Chartered Bank (SCB), Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group. Эти организации могут получать в будущем прибыль ниже среднего, пишет ТАСС.

Соответственно, они не смогут сформировать достаточный капитал. Доходность собственного капитала составит менее 8% для каждого из этих девяти банков в 2019 году при том, что доход должен быть выше 8%. Важно, что все девять банков входят в список глобальных системно значимых банков. а значит проблемы даже в одном ГСЗБ могут вызвать нарушения во всей системе.