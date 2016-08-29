Мышь на борту самолета задержала рейс Air France на двое суток

Мышь на борту самолета задержала рейс авиакомпании Air France из Бамако в Париж на 48 часов из-за мыши на борту, сообщает BFMTV.

Отмечается, что мышь могла перегрызть электропроводку и помешать нормальной работе экипажа, поэтому авиакомпания решила отложить рейс. Чтобы поймать грызуна потребовалось несколько часов. А затем экипажу самолета потребовался отдых. У Air France не оказалось достаточного числа сотрудников, чтобы его заменить.

Пассажиров на время задержки разместили в отелях, авиакомпания уже пообещала выплатить им компенсацию

Представитель Air France Кристоф Помье заявил, что безопасность пассажиров —основной приоритет компании.