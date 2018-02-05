Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 февраля, в 09:39
Новости

“Мыслями я с вами”: Трамп обратился к пострадавшим в аварии поездов

Президент США также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную работу

Президент США Дональд Трамп поддержал пострадавших в связи со столкновением пассажирского и грузового поездов в Южной Каролине.

«Мои мысли и молитвы со всеми, кто присутствовал во время столкновения поездов в Южной Каролине. Спасибо нашим оперативным экстренным службам за работу, которую они сделали», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США отметил быструю и слаженную работу сотрудников экстренных служб, благодаря которым пострадавшие в аварии незамедлительно получили первую помощь.

В воскресенье пассажирский поезд Amtrak по пути из Нью-Йорка в Майами недалеко от города Кейси столкнулся с грузовым составом CSX.

Из-за столкновения сошли с рельсов несколько вагонов. В пассажирском поезде пострадали 116 человек.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar