“Мыслями я с вами”: Трамп обратился к пострадавшим в аварии поездов

Президент США Дональд Трамп поддержал пострадавших в связи со столкновением пассажирского и грузового поездов в Южной Каролине.

«Мои мысли и молитвы со всеми, кто присутствовал во время столкновения поездов в Южной Каролине. Спасибо нашим оперативным экстренным службам за работу, которую они сделали», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США отметил быструю и слаженную работу сотрудников экстренных служб, благодаря которым пострадавшие в аварии незамедлительно получили первую помощь.

В воскресенье пассажирский поезд Amtrak по пути из Нью-Йорка в Майами недалеко от города Кейси столкнулся с грузовым составом CSX.

Из-за столкновения сошли с рельсов несколько вагонов. В пассажирском поезде пострадали 116 человек.