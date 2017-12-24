На акцию “День свободных выборов” пришли около 300 человек

На несанкционированную акцию “День свободных выборов”, которая проходит в воскресенье, 24 декабря, в Лермонтовском сквере Москвы, пришли около 300 человек.

Об этом заявили в пресс-службе столичного управления МВД России. По периметру сквера дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии.

При этом сотрудники правопорядка напоминают, что акция является несанкционированной и противоречит законодательству.

Граждан просят воздержаться от участия в мероприятии и предупреждают, что полиция намерена принять меры по пресечению акции.

Ранее Praktika.ru передавала, что организатор мероприятия Илья Яшин заявил о своем намерении подать в суд на мэра столицы Сергея Собянина из-за попытки запретить проведение акции “День свободных выборов” в Лермонтовском сквере.