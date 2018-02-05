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05 февраля, в 22:18
Новости

На борьбу со снегопадом в Москве вывели дополнительные бригады и технику

Сейчас снег убирает около 16 тысяч единиц техники

В Москве продолжают бороться с последствиями мощного снегопада. В течение дня в городе работало около 15 500 единиц техники и более 70 тысяч человек, но и этого оказалось недостаточно. Вечером в мэрии города было принято решение дополнительно привлечь 750 единиц техники и назначить работать еще около 3 тысяч человек.

Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, заявил, что работы будут идти в течение всей ночи, сообщает официальный сайт мэра Москвы. За день службы вывезли около 800 тысяч кубометров снега.

В городе работают не только сотрудники коммунальных служб. Сотрудники ГИБДД также борются с последствиями снегопада – они сопровождают колонны автомобилей для прохождения по городу. Тем временем, в столице холодает – утром 6 февраля температура воздуха понизится до – 19  С. Тем временем, Praktika.ru внимательно следит за тем, что происходит на дорогах столицы из-за снегопада, и подробно обо всем рассказывает.


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