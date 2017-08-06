На фестивале показали названный в честь Путина сыр

В подмосковной Истре прошел фермерский фестиваль на котором показали головку сыра, названную в честь президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал руководитель фермерского хозяйства, сообщает RT.

«Я, честно говоря, не уверен, что Владимир Путин знает о существовании этой головки сыра. Но, когда-нибудь он приедет посмотреть на наши успехи и мы подарим ее. Этому сыру уже полтора года. Надеюсь, он все равно его дождется», — сказал представитель одного из фермерств.

Мероприятие приурочено к трехлетию продовольственного эмбарго в отношении ЕС и США. На фестивале российские сыроделы представили гостям ароматные, твердые и мягкие, белые и голубые сорта сыра. Почти всю продукцию можно было дегустировать, кроме сыра, предназначенного президенту Российской Федерации.

Ранее «Практика» сообщала, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков начал выпуск сыров под брендом «Медовые лужки». Производство налажено в хозяйстве Лужкова в Калининградской области.