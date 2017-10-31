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31 октября, в 12:06
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На фестивале в Сочи соберутся юные таланты со всей России и стран СНГ

Торжественная церемония закрытия пройдет в среду, 8 ноября

В субботу, 4 ноября, в Сочи начнется XVII Международный детский фестиваль искусств и спорта «Кинотаврик», в котором примут участие юные дарования со всех субъектов РФ, а также государств, входящих в состав СНГ.

Как сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодарского края, на соревнование приедут дети, оставшиеся без опеки родителей, детские творческие коллективы, а также воспитанники школ-интернатов и детских домов.

По словам организаторов мероприятия, на сценах киноконцертного зала гостиницы «Жемчужина» и Зимнего театра детям предстоит посоревноваться в конкурсах по театральному искусству, вокалу и хореографии.

В рамках соревнования будут продемонстрированы ленты детских киностудий, а также дети увидят мастер-классы от представителей комитета жюри, которые будут судить конкурсную программу.

«Кинотаврик» будет идти четыре дня, торжественное закрытие Международного детского фестиваля искусств и спорта запланировано на среду, 8 ноября.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Москве прошел модный показ «Поколение М», в котором принимали участие юные таланты.


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