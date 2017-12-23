На Филиппинах после шторма ведутся спасательные работы

На юге Филиппин прошел сильный тропический шторм. Сейчас ведутся спасательные работы и разбираются завалы.

Об этом в субботу, 23 декабря, заявили местные власти, сообщает портал Тovima. Более 50 тысяч человек были эвакуированы из-за сильного тропического шторма на юге Филиппин. Почти 90 человек погибли и десятки людей пропали без вести на острове Минданао.

«Мы все еще пытаемся подтвердить сообщения о шторме в деревне Минданао, которая полностью затоплена в результате сильного дождя», – сказал чиновник в городе Тупуда Райан Кампус.

Шторм привел к оползням и наводнениям. Жертвы природного бедствия прибывают с острова Минданао в центр Филиппин.