На границе России с Украиной обезвредили опасного енота

В автомобильном пропускном пункте “Николаевка” на границе России с Украиной обезвредили агрессивного енота.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, животное с признаками бешенства забежало на охраняемую территорию, но выгнать его самостоятельно сотрудникам подразделения не удалось.

“Животное рычало и бросалось на людей, не покидая пункт пропуска”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с произошедшим пограничникам пришлось временно закрыть проезд для транспортных средств и сообщить об опасном животном в Общество охотников и рыболовов, а также представителям службы санитарно-эпидемиологического контроля.

По прибытии специалистов было принят решение обезвредить енота. Сообщается также, что никто из присутствующих на территории пропускного пункта не пострадал.