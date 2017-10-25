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На исторический фестиваль «Русская троя» соберется 200 реконструкторов

Они восстановят события обороны Севастополя в 19-ом веке

Военно-исторический фестиваль «Русская Троя» пройдет в Севастополе 28 и 29 октября. Место проведения выбрано не случайно — фестиваль посвящен событиям обороны Севастополя. На фестиваль приедет около 200 реконструкторов, которые восстановят события 1854-1855 годов.

На фестиваль прибудут реконструкторы из России, Украины и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Николая Мусиенко, директора Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Всего на мероприятие заявлено около 10 клубов, однако заявки продолжают поступать. Творчеством команды реконструкторов на фестивале не ограничатся. Там также будут участвовать две сотни курсантов Высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.

Николай Мусиенко подчеркнул, что на фестиваль приедут школьники из 63 образовательных учреждений Севастополя, а также учащиеся Смоленска и Самары. Проект играет в первую очередь образовательную роль, поэтому школьники смогут познакомиться с бытом и униформой защитников Севастополя и погрузиться в атмосферу настоящего боя за Родину.

К слову, фестиваль назвали именно так потому что писатель Виктор Гюго сравнивал осаду Севастополя с осадой Трои.

 

 


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