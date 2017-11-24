На изучение языков республик выделят два часа в неделю

Государственные языки республик, входящих в состав РФ, будут включены в школьную программу в объеме двух академических часов в неделю.

Также родители школьников дополнительно смогут выбрать для изучения родной язык, передает РИА Новости.

По словам полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, в ближайшее время необходимая документация поступит в регионы.

Как сообщалось ранее, в Татарстане родители школьников обращались к руководству школ с требованием сократить количество часов обязательного к изучению татарского языка в пользу русского.

Полпред президента Бабич признал, что вопрос изучения государственных языков республик ранее не был в должной мере урегулирован, но на сегодняшний день Министерство образования и правительство предпринимают необходимые шаги в этом направлении.