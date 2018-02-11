На Камчатку надвигается снежная буря

К берегам Камчатки приближается циклон, который принесет с собой ураган и сильный снегопад.

Как предупреждает ГУ МЧС России по Камчатскому краю, утром 12 февраля на юге Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов ожидается ветер восточный 45-50 метров в секунду.

“Скорость ветра в Петропавловске-Камчатском достигнет 23-28 метров в секунду, на востоке Елизовского района — 25-30 метров в секунду”, – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что циклон будет оказывать влияние на Усть-Камчатский район в течение первой половины дня.

Во время действия циклона МЧС будет патрулировать дороги и в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств.

Кроме того, в готовность приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова.