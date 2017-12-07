На конференции «Ведомостей» рассказали о малом бизнесе

В Москве стартовала бизнес-конференция по развитию малого и среднего бизнеса «Свой бизнес», которая продлится до 12 декабря.

Своим опытом о ведении бизнеса в России поделились директора ведущих компаний страны, сообщает наш корреспондент Наталья Токарева с места событий.

Первым выступил коммерческий директор Tele2 Москва Антон Кондратов. Он рассказал, что рынок мобильной связи в Москве и Московском регионе долгое время контролировали большие компании, у которых есть своя тарифная политика. Кондратов же предложил новый проект, который стал довольно успешным и это подтверждают другие спикеры конференции.

«Tele2 связан со средним и малым бизнесом тем, что запустился недавно. Мы запустились в октябре 2015 года. И модель Tele2 в России – это предоставление услуг по самым выгодным ценам», – сказал директор компании.

Благодаря развитию, компания стала предлагать услуги с дополнительным сервисом в соотношении цены и качества. По словам Кондратова, для выгодного ведения бизнеса, необходимо выбрать правильную ценовую политику. Клиентам надо предлагать услуги по обоснованным ценам. Это очень важно на любом этапе развития бизнеса.