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13 февраля, в 19:25
Новости

На Королевство Тонга обрушился сильный ураган

Официальные представители страны заявили, что никто не пострадал

Островное государство Тонга понесло огромный ущерб от обрушившегося на страну урагана четвертой категории, который чиновники назвали самым сильным ураганом за последние десятилетия, сообщает UPI.

“Это самый сильный циклон, который проходит так близко к основным островам Тонга за последние 60 лет”, – написало метеорологическое бюро Великобритании на своей официальной странице в Twitter.

“Это была ужасающая ночь”, – сказал Грэм Кенна из Национального Управления по чрезвычайным ситуациям королевства Тонга.

Правительство Новой Зеландии обещало выделить $750,000, чтобы помочь немедленному восстановлению королевства.

“Это позволит нам быстро реагировать на запросы правительства, чтобы удовлетворить неотложные потребности, такие как чрезвычайное жилье, водоснабжение и санитария”, – сказал министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

“Мы готовы оказать дополнительную поддержку по мере того, как размер ущерба становится ясным”, – добавил он.

По состоянию на утро вторника официальные лица не сообщили о пострадавших.


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