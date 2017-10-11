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На Крымском мосту автодорожную арку доставили к фарватерным опорам

12 октября конструкцию автодорожной арки начнут поднимать

Строители моста через Керченский пролив, который соединит Крым с остальной Россией, доставили автодорожную арку к фарватерным воротам. Конструкция весит около 5500 тонн.

Сейчас рабочие готовятся ко второму этапу работы: на арке будут закреплять подъемные тросы. И только после этого начнется сложнейший процесс подготовки к работе грузоподъемного оборудования, пишет ИА Regnum. 12 октября конструкцию автодорожной арки начнут поднимать.

Для того, чтобы установить ее нужно будет использовать 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых — 650 тонн. В работах будут задействованы более 30 специалистов.  Ранее «Практика» не раз писала о ходе работ на Крымском мосту.


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