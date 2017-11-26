На международном кинофестивале в ОАЭ покажут “Нелюбовь” Звягинцева

Картина “Нелюбовь” российского режиссера Андрея Звягинцева будет показана на ежегодном международном кинофестивале в Дубае.

Как сообщает РИА Новости, также в рамках программы “Мировое кино” в кинофестивале участвует еще один русскоязычный фильм – лента “Кроткая” украинского режиссера Сергея Лозницы.

В этом году кинофестиваль в Дубае станет уже 14-м по счету. Он пройдет с 6 по 13 декабря, и всего будет показано 140 фильмов из 51 страны на 38 языках. Мероприятие планируют посетить голливудские звезды Сара Джессика Паркер, Патрик Стюарт, Кейт Бланшет и другие.

Первым продемонстрированным в рамках фестиваля фильмом станет боевик “Недруги” Скотта Купера, а завершит серию показов VIII эпизод “Звездных войн”.