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26 ноября, в 12:49
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На международном кинофестивале в ОАЭ покажут “Нелюбовь” Звягинцева

Киноленту продемонстрируют в рамках программы "Мировое кино"

Картина “Нелюбовь” российского режиссера Андрея Звягинцева будет показана на ежегодном международном кинофестивале в Дубае.

Как сообщает РИА Новости, также в рамках программы “Мировое кино” в кинофестивале участвует еще один русскоязычный фильм – лента “Кроткая” украинского режиссера Сергея Лозницы.

В этом году кинофестиваль в Дубае станет уже 14-м по счету. Он пройдет с 6 по 13 декабря, и всего будет показано 140 фильмов из 51 страны на 38 языках. Мероприятие планируют посетить голливудские звезды Сара Джессика Паркер, Патрик Стюарт, Кейт Бланшет и другие.

Первым продемонстрированным в рамках фестиваля фильмом станет боевик “Недруги” Скотта Купера, а завершит серию показов VIII эпизод “Звездных войн”.


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