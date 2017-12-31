На МКС отметят Новый год 15 раз

Космонавты, которые сейчас работают на Международной космической станции, смогут встретить Новый год 15 раз. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в Центре управления полетами.

Из расчетов службы баллистико-навигационного обеспечения известно, что первый раз наступление 2018 года космонавты отметят 31 декабря в 16:26 по московскому времени. Затем во время полета Международная космическая станция 15 раз пересечет часовые пояса.

Так, астронавты смогут еще раз поздравить друг друга с Новым годом над территорией Австралии в 18:00 по Москве, а после — над южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой в 00:00 по столичному времени.

Сейчас на МКС находится 54-я международная экспедиция. В ее состав входят космонавты из России Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров (Роскосмос), японец Норишиге Канаи (JAXA), а также американские астронавты Джозеф Акаба, Марк Ванде Хай и Скотт Тингл (NASA).