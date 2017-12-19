Где студентам искать подработку к Новому году?

Предпраздничный период сопряжен со «всплеском» вакансий на рынке труда. В это время появляется большое количество предложений в сферах торговли, рекламы, маркетинга, шоу-бизнеса и искусства.

На портале moskva.trud.com размещено 2,5 тысяч вакансий в Москве для студентов. По прогнозам HR-экспертов, в декабре их количество вырастет в 1,5 раза. Так, наиболее распространенными вариантами заработка для студентов являются такие позиции:продавец, кассир, консультант, промоутер, мерчендайзер, помощник event-менеджера, официант, аниматор, кассир (например, в кинотеатре), декоратор помещений, ди-джей, рабочий по уборке и заливке катка. Набор работников на такие вакансии начинается с декабря и продлится до конца января.

HR-специалисты рекомендуют студентам быть готовыми к ненормированному рабочему дню и переработкам – особенно в предпраздничные дни. Сколько можно заработать в период праздников? Заработок студента зависит от специфики выполняемой работы и нагрузки. По результатам опросов, которые проводились среди учащихся высших и средних специальных учебных заведений, в период новогодних праздников можно заработать от 15 до 60 тысяч рублей.

Praktika.ru ранее писала о способах заработать в новогодние каникулы, собрав в одном материале 6 оптимальных вариантов для зимнего фриланса.