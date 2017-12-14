На новый год в Москве запланировано около 600 праздничных мероприятий

На новогодние праздники с 20 декабря по 9 января в Москве состоится около 600 праздничных мероприятий.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. В ведомстве рассказали, что на Общероссийскую новогоднюю елку в Кремлевском дворце пригласили порядка 5 000 детей со всех уголков страны.

Чтобы обеспечить безопасность граждан на Новый год в столице организовали специальную группу сил и средств. Охранять спокойствие во время новогодних праздников будут сотрудники из инженерно-технических групп ОМОН и воинских частей, а также минно-розыскные собаки. Особое внимание они уделят Центральному округу, где пройдут основные праздничные гуляния.

Ранее Praktika.ru писала, что в Департаменте культуры и подведомственном ему Мосгортуре создали специальную карту с тремя новогодними маршрутами по самим интересным местам Москвы.