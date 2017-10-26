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На обложку журнала The Economist поместили Путина в образе царя

В сопровождающей статье журналисты пояснили, что президента РФ все считают царем 21-го века

Новый выпуск журнала The Economist украсило изображение Владимира Путина, президента РФ, в образе царя. Путин изображен в мундире с «эполетами» из ракет и «орденом» в виде красной звезды. В сопровождающей статье авторы пояснили, что сейчас власть Владимира Путина над Россией сильнее, чем когда-либо. По их мнению, Путин получил «титул» царя благодаря тому, что смог вывести свою страну из того, что многие россияне считают хаосом девяностых. Более того, он добился того, что с ней снова считаются в мире.

Путин считается самым могущественным лидером страны со времен Сталина, пишет Economist. И либералы, и консерваторы признают, что Путин — царь 21-го века. Путь Путина сравнили с царским, начиная с его вступления на пост президента. В статье упомянули и о его отношении к бизнесу, и об отношении к войне.

Авторы отметили сходство политики Путина и Николая II и общности их проблем. В частности, оба стояли перед вопросом: стоит ли модернизировать Россию, следуя по Западному пути?

К слову, это не первая обложка The Economist c изображением Владимира Путина. В 2016 году один из октябрьских номеров вышел с портретом Путина, у которого вместо зрачков были истребители.


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