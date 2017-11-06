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На офшорных счетах Елизаветы II нашли 10 миллионов фунтов

Согласно заявлению герцогства Ланкастер, королева не нарушает законы страны и исправно платит налоги

Королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 миллионов фунтов стерлингов (около $13 миллионов) в офшоры.

Об этом сообщило BBC со ссылкой на отчет Paradise Papers, который был обнародован Международным консорциуом журналистских расследований (ICIJ).

Отмечается, что инвестиции были внесены в 2004-2005 годах герцогством Ланкастер, которое занимается управлением личными средствами британской королевы.

Известно, что герцогство вложило деньги в два офшорных предприятия, зарегистрированных на Каймановых и Бемудских островах. Кроме того, через один из этих офшорных счетов в дальнейшем были куплены доли в двух компаниях Великобритании.

В герцогстве уже успели отреагировать на данную информацию, заявив, что таким образом Елизавета II не нарушает законодательство страны. Они также пояснили, что королева постоянно платит все налоги.

Ранее «Практика» информировала о том, что по сообщениям СМИ, Елизавета II не планирует отрекаться от престола.


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