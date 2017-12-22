На посвященном юбилею Высоцкого концерте вручили премию “Своя колея”

В пятницу, 22 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил премии “Своя колея” на концерте, посвященном 80-летию советского поэта и певца Владимира Высоцкого. Трансляция концерта состоится 25 января на Первом канале.

Премии удостоились ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов, композитор Дмитрий Бикчентаев и председатель совета директоров «Балтийской строительной компании» Игорь Найвальт.

“Это люди, которые так или иначе были причастны к движению вперед. К движению не просто по своей колее, а к движению, которое заставляло идти за ними”, – сказал Шойгу.

Премия «Своя колея» вручается ежегодно с 1997 года по инициативе сына Высоцкого Никиты. Ею награждают людей, которые не изменяют своим принципам, независимо от препятствий и жизненных перипетий.