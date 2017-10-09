На разгон облаков для фестиваля молодежи выделят 98 млн рублей

В субботу, 14 октября, в Москве пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи, в этот день в российской столице ожидается облачная погода, дожди и до 6 градусов тепла.

Однако власти Москвы обещают обеспечить хорошую погоду. По данным официального портала госзакупок, на это предполагается потратить 98 миллионов рублей. Средства пойдут на обеспечение вылетов 9 самолетов, которые разгонят облака с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента, сообщает «Интерфакс».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи и Москве с 14 по 22 октября. Мероприятие откроется парадом-карнавалом гостей по маршруту протяженностью 8 километров. Организаторы праздника ожидают участие до 45 тысяч студентов московских вузов.

Первый фестиваль был проведен в Праге в 1947 году. Его главными вопросами были мир, права молодежи и независимость народов. На подобных мероприятиях обычно устраиваются спортивные соревнования, политические семинары и концерты, в которых участвуют старшеклассники и студенты.