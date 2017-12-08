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08 декабря, в 15:04
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На “Роснефть” и “Башнефть” подали иск на 330 млрд рублей

В качестве истца выступила АФК "Система"

В московский суд поступил иск от АФК “Система” к “Роснефти” и “Башнефти”. Заявитель требует от компаний возмещения ущерба в размере более 330 миллиардов рублей.

“В течение 2017 года “Роснефть” и “Башнефть” предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК “Система”, доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам”, – проводит “Интерфакс” сообщение “Системы”.

Накануне в Арбитражный суд Башкирии поступил иск от “Башнефти” и “Роснефти” к АФК “Система” и компании “Система-Инвест” о возмещении убытков на сумму более 131 миллиарда рублей.

Ранее Praktika.ru писала о том, что суд обязал АФК “Система” выплатить “Роснефти” 136,3 миллиарда рублей.


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