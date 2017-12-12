На российских дорогах появятся дополнительные знаки

В России появятся дополнительные дорожные знаки и таблички. Их установка стала возможной после вступления в силу предварительного национального стандартна (ПНСТ), который будет действовать до 1 ноября 2020 года. По итогам данных, собранных во время применения ПНСТ, будет разработан национальный стандарт России.

“Мы уже живем в другой стране с другими правилами дорожного движения и другими запросами общества. Нашим гражданам нужны современные, с точки зрения визуального ряда, знаки”, – рассказали газете “Известия” в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Подчеркивается, что учить новые правила не потребуется, так как контентная составляющая большей части знаков останется прежней, а новые таблички смогут удовлетворить потребности определенных категорий граждан, например, глухих пешеходов.

Всего новых дорожных знаков будет несколько десятков, среди них «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», «Выделенная трамвайная полоса», «Направление движения по полосе», «Начало полосы», «Конец полосы», «Перестроение на параллельную проезжую часть» и другие. Ранее некоторые из них для эксперимента устанавливали на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова.