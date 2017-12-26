На Сахалине борются с последствиями снегопада и урагана

Из-за непогоды, разыгравшейся на Сахалине 25 и 26 декабря, почти 30 населенных пунктов остались без электричества. Еще 13 сел были частично обесточены.

Как сообщают ВЕСТИFM, спецслужбы устраняют последствия мощного снежного циклона. В Углегорском районе, где в связи с бураном был введен режим ЧС, с 13 многоэтажных домов сорвало крыши. Кроме того, из-за снежного бурана и урагана парализовано движение транспорта, закрыты школы.

Также сообщается о большом количестве поваленных столбов ЛЭП и поврежденных автомобилях. Кроме того, была закрыта паромная переправа.

Кроме того, аэропорт Южно-Сахалинска перешел на ограниченный режим работы. Во вторник, 26 декабря, там было задержано 20 рейсов, еще 10 отменены или перенесены.

На данный момент спецслубы активно восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов и ведут работы по расчистке снежных сугробов на дорогах.

Синоптики обещают, что погодные условия на острове улучшатся к среде.