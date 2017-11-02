На Сахалине пройдут престижные международные соревнования

В правительстве Сахалина обсудили проведение I зимних международных игр «Дети Азии», которые состоятся в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля 2019 года.

Как сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области, участникам соревнований предстоит состязаться в восьми видах спорта: горнолыжном спорте, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

Как отметил губернатор региона Олег Кожемяко, в ближайшие полгода организаторам мероприятия предстоит провести огромную работу по строительству объектов и подготовке мест соревнований, по организации размещения и питания спортсменов, а также по обеспечению безопасности.

Основными площадками, которые планируется задействовать, станут «Горный Воздух», ледовый дворец «Кристалл» и «Арена Сити».

По предварительным данным, на соревнования приедут почти две тысячи спортсменов из Азиатско-Тихоокеанского региона, субъектов Дальневосточного, Сибирского и Уральского Федеральных округов, а также из Москвы, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.