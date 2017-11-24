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24 ноября, в 18:07
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На саммите “Восточного партнерства” обсудили борьбу с дезинформацией

Великобритания направит на эти цели 100 миллионов фунтов стерлингов

Участники саммита “Восточного партнерства” пришли к выводу о необходимости распространения информации и сотрудничества по вопросам выявления дезинформации общественности.

В пятом саммите стран “Восточного партнерства”, который состоялся в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе, приняли участие шесть восточных соседей ЕС – Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Молдавия и Азербайджан, сообщает РИА Новости.

Страны-участницы выступили в поддержку проведения стратегической работы по налаживанию коммуникаций и более полному освещению всех аспектов сотрудничества Евросоюза с государствами “Восточного партнерства”.

Также сообщается, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявилв о намерении в течение пяти лет направить 100 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией в государствах Восточной Европы.


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