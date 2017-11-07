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На серой ветке московского метро восстановлено движение поездов

Приостановка произошла в связи с падением пассажира на рельсы

Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы, начиная от станции «Отрадное» вновь начали ходить.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», движение от вышеназванной станции в центр не осуществлялось порядка 10-20 минут.

Отмечается, что подобный сбой произошел в связи с тем, что один и пассажиров упал на рельсы. На данный момент с ним уже работают медики, он уже погружен на машину скорой помощи, которая доставит его в больницу.

На официальной странице московского метро в социальной сети Twitter написали: «Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке линии вводится в график».

Ранее «Практика» информировала о том, что в московском метро запустили тематический поезд, который посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее».


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