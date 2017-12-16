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16 декабря, в 11:58
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На строительство яслей в России выделят 49 миллиардов рублей

Программа направлена и на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест

Правительство России за два года выделит на строительство яслей 49 миллиардов рублей в виде субсидий субъектам РФ.

Об этом рассказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, сообщает Интерфакс. “Федеральная субсидия будет два года по 24,5 миллиарда рублей”, – сказал министр.

Топилин напомнил, что данная программа разработана для развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест. Ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость увеличения количества ясельных групп для детей до 3 лет. Такие меры помогут улучшить демографическую ситуацию в России.

При распределении федеральной субсидии будут учитывать специфику региона. Топилин отметил, что Дальнему Востоку важно выделить значительную часть этой субсидии.


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