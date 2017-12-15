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15 декабря, в 13:53
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На трехлетнюю поддержку семей с детьми выделят 530 миллиардов рублей

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, куда пойдут деньги

На программу поддержки рождаемости 2018-2021 года выделят около 530 миллиардов рублей.

Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщает ТАСС. “Программа, которая касается пособий, на три года потребует более 300 миллиардов рублей. В бюджете они предусмотрены. Весь пакет мер на трехлетку стоит из 530 миллиардов рублей”, – сказал Топилин.

Ранее президент России Владимир Путин внес несколько проектов для поддержания семей с детьми. Путин предложил с начала 2018 года ввести ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Выплаты будут производиться до достижения ребенком полутора лет. Выплаты на второго ребенка до достижения им полутора лет будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

Второй законопроект уже принят, он продлил программу материнского капитала до конца 2021 года.


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