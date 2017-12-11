На Украине идет заседание суда по делу Михаила Саакашвили

В Пецерском районом суде Киева в 12 часов по местному времени началось заседание по делу Михаила Саакашвили.

За данным событием событием следит журналист Рraktika.ru по онлайн трансляции. Поддержать Саакашвили пришла бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Политика обвиняют в административном правонарушении при пересечении границы Украины. Выходные политик провел в изоляторе.

Защита утверждает, что нет ни одного документа о задержании подозреваемого, который нарушает все правила криминально-процессуального кодекса Украины.

«Мне обещал сам прокурор, что задерживать меня не будут. Но, как только я вернулся в квартиру, он мне предоставил протокол о задержании», – сказал Саакашвили в суде. Также политик заявил, что при задержании ему говорили, что это делается для его защиты, однако отпускать отказались.

В свою очередь, прокурор заявил, что при задержании не было нарушено прав подозреваемого. По словам прокурора, задержание проводилось по всем правилам закона, так как Саакашвили официально запретили въезжать на территорию Украины.