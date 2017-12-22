На Украине отправлен под арест переводчик премьер-министра

Станислав Ежов, переводчик премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, решением киевского суда отправлен под арест на два месяца.

Об этом сообщает ТАСС. Заседание велось в закрытом режиме. Адвокат Ежова передал, что его подзащитный откзывается признавать себя виновным. Следствие по делу продолжается.

Ранее Станислова Ежова задержала Служба безопасности Украины. Его обвинили в том, что он работает на российские спецслужбы. В СБУ заявили, что переводчик премьера был завербован во время командироваки в США и занимался шпионской деятельностью в пользу России.