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На Украине отправлен под арест переводчик премьер-министра

Станислава Ежова подозревают в госизмене

Станислав Ежов, переводчик премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, решением киевского суда отправлен под арест на два месяца.

Об этом сообщает ТАСС. Заседание велось в закрытом режиме. Адвокат Ежова передал, что его подзащитный откзывается признавать себя виновным. Следствие по делу продолжается.

Ранее Станислова Ежова задержала Служба безопасности Украины. Его обвинили в том, что он работает на российские спецслужбы. В СБУ заявили, что переводчик премьера был завербован во время командироваки в США и занимался шпионской деятельностью в пользу России.


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