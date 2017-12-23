На Украине Рождество впервые отметят 25 декабря

Впервые на Украине будут отмечать Рождество 25 декабря.

Соответствующий указ в начале месяца подписал президент страны Петр Порошенко. Согласно принятому закону украинцы в этом году будут праздновать Рождество два раза: 25 декабря по Григорианскому календарю и 7 января по Юлианскому календарю.

В преддверии праздника Рraktika.ru решила узнать у жителей Украины, будут ли они отмечать католическое Рождество.

Как известно, 25 декабря, отмечают Рождество в США. Украинский народ не понимает, зачем сделали два праздника и не собирается праздновать Рождество в конце декабря, несмотря на то, что этот день официально сделали выходным.

«Всю жизнь наши родители, бабушки и дедушки отмечали Рождество 7 января. Это традиция, которая сложилась годами. Почему мы должны отмечать еще и католический праздник, нам не понятно», – сказала специально для Рraktika.ru Алена из Киева.

«Я работаю сам на себя и 25 декабря не собираюсь отдыхать. Считаю такие законы замыливанием глаз. На Украине есть много проблем, которые руководство даже не пытается решить. А Рождество мы будем праздновать всей семьей 7 января, как все нормальные люди в нашей стране», – заявил Тарас из Ужгорода.

Согласно выборочному телефонному опросу, проведенному нашими журналистами, украинцы не планируют отмечать Рождество 25 декабря. А вот то, что 2 мая из-за этого сделали рабочим днем, их просто возмущает.