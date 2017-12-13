На Украине утвердили программу восстановления Донбасса

В среду, 13 декабря, Кабинет министров Украины утвердил целевую госпрограмму по восстановлению и укреплению мира в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеотрансляцию из зала заседаний правительства. “Предлагаю утвердить государственную целевую программу восстановления и укрепления мира в восточных регионах Украины”, — сказал министр Вадим Черныш.

Проект постановления был принят единогласно.

Ранее Praktika.ru писала, что Верховная рада Украины рассмотрит законопроект “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” 19-22 декабря.