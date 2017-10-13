На Украине запретили операции с банкнотами с изображением Крыма

Национальный банк Украины запретил местным финансовым учреждениям работать с деньгами ЦБ РФ, на которых изображен Крым.

Теперь нельзя менять банкноты и монеты с изображением полуострова, а также проводить операции, которые осуществляются при покупке и продаже иностранной валюты, сообщает «Интерфакс». В Киеве отрицают принадлежность Крыма к территории Российской Федерации и называют полуостров «временно оккупированной территорией».

Ранее «Практика» писала, что Центробанк РФ вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На купюре меньшего номинала изображен Севастополь: на одной стороне памятник затопленным кораблям, на другой — Херсонес Таврический.