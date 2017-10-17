Сегодня:
$
Нефть
Золото
17 октября, в 15:55
Новости

На Урале обещают дожди и мокрый снег

Температура воздуха в Екатеринбурге начнет понижаться

В среду, 18 октября, погода в Екатеринбурге начнет меняться в сторону похолодания. Синоптики обещают дожди и мокрый снег.

Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. Последним днем, когда воздух в уральской столице прогревался выше +10 градусов по Цельсию, стал вторник, 17 октября.

Синоптики обещают в Екатеринбурге и регионе похолодание с середины недели. Столбики термометров начнут опускаться с каждым днем.

С 18 октября в уральской столице температура воздуха прогреется до 8-10 градусов выше нуля. В четверг столбики термометра опустятся на 1-2 градуса, а в пятницу, 20 октября, синоптики обещают не более  4-6 градусов выше нуля по Цельсию.

По мнению редакции, в Екатеринбург придет настоящее осеннее похолодание, теплую погоду можно будет ждать уже только весной.

Во второй половине недели уральцам стоит носить с собой зонтики, так как каждый день будут идти дождь или мокрый снег. Ветер усилится до 15 метров в секунду.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 16:56
Теплая погода возвращается в Екатеринбург
Новости
09 октября, в 13:15
Синоптики пообещали теплую неделю на Урале
Новости
19 октября, в 18:15
Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга о мокром снеге

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо