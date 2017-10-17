На Урале обещают дожди и мокрый снег

В среду, 18 октября, погода в Екатеринбурге начнет меняться в сторону похолодания. Синоптики обещают дожди и мокрый снег.

Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. Последним днем, когда воздух в уральской столице прогревался выше +10 градусов по Цельсию, стал вторник, 17 октября.

Синоптики обещают в Екатеринбурге и регионе похолодание с середины недели. Столбики термометров начнут опускаться с каждым днем.

С 18 октября в уральской столице температура воздуха прогреется до 8-10 градусов выше нуля. В четверг столбики термометра опустятся на 1-2 градуса, а в пятницу, 20 октября, синоптики обещают не более 4-6 градусов выше нуля по Цельсию.

По мнению редакции, в Екатеринбург придет настоящее осеннее похолодание, теплую погоду можно будет ждать уже только весной.

Во второй половине недели уральцам стоит носить с собой зонтики, так как каждый день будут идти дождь или мокрый снег. Ветер усилится до 15 метров в секунду.