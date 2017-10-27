На Ямале откроют музей строительства секретной железной дороги

Здание в Салехарде, где располагалось дежурное железнодорожное депо, превратят в музей, посвященный возведению секретной «мертвой дороги» на полуострове Ямал в 1947-1953 годах.

Эта секретная дорога вошла в историю как Строительство №501, напоминает краевед Геннадий Сысолятин и поясняет, что постоянные экспозиции будущего музея расскажут не только об одноименном лагере и спецпереселенцах, но и о рыбокомбинате, работе геологов, речников, авиаторов и строителей Салехарда, сообщает ТАСС.

Первые экспонаты уже собраны. Ими станут рубанок 1940-х годов и двигатель от гидросамолета, которые были найдены на территории метеостанции, кувалда, сделанная из куска рельсы, весом в 35 килограмм. Ею заключенные заколачивали в шпалы железные костыли.

Ранее «Практика» писала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать археологический музей под открытым небом.