На юге Гватемалы извергается вулкан Фуэго

На юге Гватемалы идет извержение вулкана Фуэго, название которого переводится, как «вулкан огня». Фуэго считается очень активным вулканом, а то, что произошло сегодня уже признано крупнейшим зарегистрированным извержением в его истории.

В этом году Фуэго извергается уже седьмой раз, пишет Express. Зола из вулкана разлетелась на площадь около 20 километров в восточном и северо-восточном направлениях.

На фланги вулкана временно запрещено подниматься. Шлейфы пепла, разлетающиеся над Гватемалой, мешают и местным жителям, и туристам, и, что самое страшное, авиапилотам. Их уже предупредили о возможных переносах рейсов и о том, что пепел может распространиться до столицы Гватемалы, которая находится в 50 километрах от вулкана.