На заседании депутатов в Киевской области прозвучал фрагмент российского гимна

На заседании горсовета города Ирпеня Киевской области во время исполнения гимна Украины прозвучал фрагмент гимна России.

О происшествии рассказал общественности мэр Ирпеня Владимир Карплюк на своей странице в Facebook. По его словам, некие злоумышленники – “оппоненты городской власти” – подменили флешку с гимном своей отредактированной версией, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете. После инцидента депутаты спели гимн Украины а капелла, чем, по мнению Карплюка, подтвердили свой патриотизм.

О происшествии уже подано обращение в Службу безопасности Украины.