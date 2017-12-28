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На заседании депутатов в Киевской области прозвучал фрагмент российского гимна

О происшествии рассказал мэр города Ирпеня Владимир Карплюк

На заседании горсовета города Ирпеня Киевской области во время исполнения гимна Украины прозвучал фрагмент гимна России.

О происшествии рассказал общественности мэр Ирпеня Владимир Карплюк на своей странице в Facebook. По его словам, некие злоумышленники – “оппоненты городской власти” – подменили флешку с гимном своей отредактированной версией, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете. После инцидента депутаты спели гимн Украины а капелла, чем, по мнению Карплюка, подтвердили свой патриотизм.

О происшествии уже подано обращение в Службу безопасности Украины.

 


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