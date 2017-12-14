На Землю успешно вернулся экипаж МКС

Российский космонавт и два астронавта NASA и ESA вернулись на Землю в спускаемом аппарате корабля “Союз МС-05”.

Как передает “Интерфакс”, в Центре управления полетами, расположенном в подмосковном городе Королеве, объявили об успешной посадке экипажа.

Сообщается, что капсула приземлилась в Казахстане, в 147 километрах к юго-востоку от города Джезказгана, куда для эвакуации членов экипажа были направлены поисково-спасательные отряды.

На Землю успешно вернулись российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндолф Брезник (НАСА) и итальянец Паоло Несполи (ЕSА). Они стали участниками 53 экспедиции на Международную космическую станцию и пробыли в космосе 39 суток.