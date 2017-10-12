Набиуллина представила новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Руководитель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, банкноты были продемонстрированы в ходе пресс-конференции. Презентация прошла в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.

Отмечается, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей должны поступить в оборот уже до конца текущего года. Банкноты будут вводиться в обращение поэтапно. По словам главы ЦБ РФ, такую практику используют по всему миру для противодействия фальшивомонетчикам.

Известно, что символика для новых купюр была выбрана согласно результатам открытого голосования, которое проходило по всей Российской Федерации.

На банкноте номиналом 200 рублей изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2000 рублей нарисованы мост на острове Русский, расположенный во Владивостоке, а также космодром Восточный.

Ранее «Практика» информировала о том, что Банк России и Генеральная прокуратура РФ намерены заблокировать интернет-порталы по реализации криптовалюты.