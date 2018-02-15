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15 февраля, в 19:08
Новости

Найден способ вывести из строя iPhone

Баг уже исправили

Журналист The Verge обнаружил баг в последней версии iOS, который позволяет удаленно отключать устройства Apple. Для этого надо провернуть несложную махинацию: отправить пользователю сообщение с символом “знак” на языке телугу.

Телефон отключится при попытке прочитать это сообщение. Журналист опубликовал ролик с демонстрацией ошибки в своем Twitter. Стоит отметить, что пользователь, который попытается открыть iMessage, не сможет сделать это, поскольку программа будет раз за разом перезагружаться.

Этот баг в тестовой версии iOS 11.3 уже исправили.


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