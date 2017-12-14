Найденные в Ватикане фрески могут приналежать кисти Рафаэля

При реставрации в Зале Константина в Ватикане обнаружены две фрески, которые могут принадлежать авторству великого художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти.

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу музея, что внимание реставраторов привлекли две женские фигуры в зале Константина, выполненные в иной технике, чем прочие. Ранее считалось, что скончавшийся в 1520 году Рафаэль не успел принять участие в росписи самого большого зала в 1519 году.

По новой гипотезе, основанной на интерпретации источников, фигуры все-таки могут принадлежать кисти Рафаэля. Версию подробно изучат в ходе реставрации, которая продлится до 2022 года.