Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 декабря, в 21:19
Новости

Найденные в Ватикане фрески могут приналежать кисти Рафаэля

Внимание ученых привлекли две женские фигуры в Зале Константина

При реставрации в Зале Константина в Ватикане обнаружены две фрески, которые могут принадлежать авторству великого художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти.

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу музея, что внимание реставраторов привлекли две женские фигуры в зале Константина, выполненные в иной технике, чем прочие. Ранее считалось, что скончавшийся в 1520 году Рафаэль не успел принять участие в росписи самого большого зала в 1519 году.

По новой гипотезе, основанной на интерпретации источников, фигуры все-таки могут принадлежать кисти Рафаэля. Версию подробно изучат в ходе реставрации, которая продлится до 2022 года.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar