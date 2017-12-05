NASA ищет «3D-строителей» домов для Луны и Марса

NASA объявило о запуске третьего этапа программы жилищного строительства на Луне и Марсе «Mars 3D Printed Habitat Challenge».

Задача этой программы состоит в содействии разработке новых технологий для создания среды обитания с использованием местных материалов в космосе и на Земле, сообщает портал Тovima.

«Мы хотим добиться того, чтобы одновременно управлять отправкой автономных машин на Луну, Марс и другие планеты, которые будут строить там дома для людей. То же самое можно применять на Земле для легкого, быстрого и недорогого жилищного строительства в районах, в которых по разным причинам необходимо размещать людей, но туда трудно доставлять обычные строительные материалы или квалифицированных рабочих”, – сообщает NASA.

На этом третьем этапе конкурса американское космическое агентство предлагает участникам создать миниатюрные дома с использованием местных материалов из района, в котором будет построен дом. Например, жилье для Луны из реголита.

Реголит представляет собой остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте. Он состоит из фрагментов пород, минералов и стекла и существует на Земле, Луне и Марсе.