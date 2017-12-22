NASA отправит робот-вертолет на Титан

NASA изучит поверхность спутника Сатурна Титана с помощью роботизированного летательного аппарата, напоминающего вертолет.

Как передает Express, Титан является кандидатом на наличе жизни – спутник Сатурна имеет океаны. Правда жидкость в этих океанах состоит не из воды, а, в основном, из этана и метана. Предыдущие исследования показали наличие органических веществ на поверхности Титана.

Аэрокосмическое агентство США запустит робота, который сможет летать над поверхностью Титана, периодически спускаясь для взятия проб. В NASA подчеркивают, что воздушная мобильность аппарата, который назвали “Стрекозой” (Dragonfly), является серьезным преимуществом перед традиционными планетоходами, передвигающимися по поверхности.