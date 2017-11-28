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28 ноября, в 21:22
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НАТО и Израиль подписали соглашение о защите секретной информации

Подписание произошло в Министерстве обороны Израиля в Тель-Авиве

14 ноября 2017 года НАТО и Израиль заключили административные соглашения о защите секретной информации в рамках соглашения о безопасности, которое было подписано в 2001 году, сообщает Nato.int.

Директор Управления безопасности НАТО  Венди А. Башнан и директор по безопасности оборонного ведомства Израиля Нир Бен Моше подписали административные договоренности в Министерстве обороны Израиля в Тель-Авиве.

Эти договоренности будут способствовать сотрудничеству между НАТО и Израилем, поскольку они служат общими минимальными стандартами для защиты секретной информации, которой обмениваются страны.


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