НАТО и Израиль подписали соглашение о защите секретной информации

14 ноября 2017 года НАТО и Израиль заключили административные соглашения о защите секретной информации в рамках соглашения о безопасности, которое было подписано в 2001 году, сообщает Nato.int.

Директор Управления безопасности НАТО Венди А. Башнан и директор по безопасности оборонного ведомства Израиля Нир Бен Моше подписали административные договоренности в Министерстве обороны Израиля в Тель-Авиве.

Эти договоренности будут способствовать сотрудничеству между НАТО и Израилем, поскольку они служат общими минимальными стандартами для защиты секретной информации, которой обмениваются страны.