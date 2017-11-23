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23 ноября, в 18:14
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НАТО настроена на сотрудничество с Сербией

Генеральный секретарь НАТО заявил, что они привержены построению прочного партнерства с Сербией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и союзники приветствовали президента Сербии Александара Вучича в штаб-квартире НАТО в среду (15 ноября 2017 года) для обсуждения сотрудничества между Североатлантическим союзом и Сербией, а также проблем безопасности, стоящих перед Западными Балканами, сообщает NATO.int. Генеральный секретарь подчеркнул, что партнерство НАТО с Сербией может принести пользу ее гражданам и западным Балканам. Он также поблагодарил Сербию за ее вклад, в том числе за сотрудничество с НАТО в подготовке иракских военных врачей и за предложение провести у себя учения НАТО по борьбе со стихийными бедствиями в следующем году.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО настроена на прочное партнерство с Сербией при полном уважении нейтралитета страны. Он подчеркнул, что “сильная, демократическая и процветающая Сербия означает большую безопасность и стабильность для всего Балканского региона”.


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