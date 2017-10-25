НАТО, РФ и КНР наладят совместную борьбу с терроризмом в Африке

НАТО, Россия и Китай могут договориться между собой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Африке, отказавшись от конкуренции. Такое заявление сделал перед журналистами Петр Павел, руководитель Военного комитета Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что и у Китая, и у России похожая с западной заинтересованность в базовой стабильности в Африке, пишет ТАСС. И отметил, что экономические интересы Китая, России и Запада также одни и те же. По его словам, все страны зависят от международной торговли, поэтому должны быть заинтересованы в стабилизации ситуации на Черном континенте.

Глава Военного комитета НАТО предложил найти общие позиции и координировать в Африке действия, отказавшись от соперничества и конкуренции.