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НАТО, РФ и КНР наладят совместную борьбу с терроризмом в Африке

Об этом заявил руководитель Военного комитета Североатлантического альянса

НАТО, Россия и Китай могут договориться между собой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Африке, отказавшись от конкуренции. Такое заявление сделал перед журналистами Петр Павел, руководитель Военного комитета Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что и у Китая, и у России похожая с западной заинтересованность в базовой стабильности в Африке, пишет ТАСС. И отметил, что экономические интересы Китая, России и Запада также одни и те же. По его словам, все страны зависят от международной торговли, поэтому должны быть заинтересованы в стабилизации ситуации на Черном континенте.

Глава Военного комитета НАТО предложил найти общие позиции и координировать в Африке действия, отказавшись от соперничества и конкуренции.


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